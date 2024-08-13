Эксперт по информационной безопасности Власов считает возможным пиратство для противодействия американским IT-санкциям

В сентябре вступают в силу новые американские санкции, направленные против отечественного IT-сектора. С приближением этого ожидание приобретает все более тревожный характер. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, чего стоит ожидать и к чему готовиться российским пользователям. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, масштаб проблем всеми осознается, и все работают над этим молча.

Эксперт подчеркнул, что в целом в России простые пользователи маловероятно что-то ощутят. Так, было время, когда пугали тем, что Microsoft отключит в России свои программы. Однако был в истории страны период, когда активно пользовались нелицензионными программами, взламывали, ломали, и жили спокойно.

По его мнению, существует два варианта ухода от проблемы: без афиширования возвращаться в прошлые времена, однако они сами будут виноваты, а также выйти из всех соглашений об охране интеллектуальной собственности и заняться обратным инжинирингом и все самим делать. Таким образом, временных трудностей не избежать, но зависит все только от того, насколько четко, сплоченно и эффективно будут действовать IT-команды в нашей стране.

Ранее сообщалось, что Турции грозят последствия за экспорт в Россию американских технологий.