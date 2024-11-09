Эксперт по информбезопасности Вехов назвал способы защитить личные данные и деньги на маркетплейсах

На маркетплейсах в период распродаж возрастает число случаев обмана покупателей. Эксперт в сфере информбезопасности Виталий Вехов рассказал, как действуют мошенники. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, злоумышленники активно используют сайты-двойники, где ряд латинских букв наименования сайта заменяют на похожие русские, используют так называемые зеркала сайтов, фактически подменяющие оригинальные торговые площадки. Все перечисленное позволяет мошенникам получить персональные данные, необходимую информацию об их платежных средствах для продолжения мошеннических действий.

Эксперт подчеркнул, что прежде всего во избежание попадания на удочку злоумышленников следует вручную вбивать оригинальное название торговой площадки, то есть можно сохранять логин, но пароль всегда сохранять не нужно, особенно с мобильного устройства. Кроме того, необходимо внимательно смотреть, куда идет переадресация с этих маркетплейсов.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мошенниках, которые маскируются начальниками организаций.