Эксперт по информбезопасности Вехов пояснил принципы работы модернизированной мошеннической схемы

По словам эксперта в области информационной безопасности Виталия Вехова, злоумышленники имитируют пуш-уведомления от банков и получают доступ к личным данным жителей нашей страны. Об этом с ообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня мошенники несколько модернизировали схему с учетом развития новых технологий. Часть их работы переложена на вредоносные компьютерные программы типа троянского коня, под видом обычной рекламы, спама, почтовой рассылки внедряющего элементы вредоносного кода в мобильное приложение или в стационарный компьютер, подключенный к интернету. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к некоторым почтовым ящикам, адресам пользователя компьютера, иногда даже к его персональным данным, банковским платежным шлюзам и средствам.

По мнению эксперта, если пользователь не каждый раз вбивает пин-код, логин и пароль, а просто поставил все на автомат, он открыл доступ в том числе вредоносным компьютерным программам. Следовательно, в целях безопасности следует использовать соответствующие антивирусное программное обеспечение и обновлять базы данных не реже одного раза в неделю.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, действующих от представителей сотрудников Росфинмонторинга.