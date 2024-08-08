Эксперт по кибербезопасности Мясоедов пояснил, почему злоумышленники крадут личные данные через «ускорители» YouTube

В Сети выросло число нелегальных приложений, которые обещают якобы решить проблемы с работой YouTube. Многие из них разработали киберпреступники с целью взлома устройств пользователей и кражи их персональных данных. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов пояснил, почему лучше пользоваться нормально работающими в России сервисами и сайтами. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, пока пользователи массово не попадаются на мошеннические «ускорители», однако это может измениться, если количество вредоносных ПО продолжит увеличиваться.

Эксперт по информационной безопасности считает, что ситуация с ростом числа мошеннических «ускорителей» YouTube ожидаема. Для того чтобы не попасться на уловки злоумышленников, следует обладать цифровой зрелостью, а также ничего не скачивать, а пользоваться доступными в России сервисами и сайтами.

По его мнению, отличить оригинал от поддели достаточно сложно, поскольку мошенническое приложение станет выполнять необходимые пользователю функции, прежде всего ускорять работу видеохостинга. При этом одновременно на компьютере подселится вирус, который начнет красть данные и управлять устройством. Таким образом. На любом устройстве должна быть установлена антивирусная программа, которая в случае атаки защитит персональные данные.

Ранее подмосковный IT-специалист Алексей Финогин рассказал, имеется ли в нашей стране аналог YouTube.