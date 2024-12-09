Эксперт по кибербезопасности Раевский пояснил, почему закрытие колл-центров не повлияет на частоту звонков мошенников

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Раевского, даже после закрытия международной сети колл-центров звонки мошенников не прекратятся, в связи с чем бдительность важно сохранять. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что подобных колл-центров в районе тысячи, в связи с чем органам правопорядка нельзя останавливаться на достигнутом: так, на одну группу злоумышленников может работать несколько колл-центров.

По мнению эксперта, следует бороться с теми, кто нарушает законодательство, чтобы принцип неотвратимости наказания был в действии. В целом нельзя оценить, сколько времени нужно нашим спецслужбам, чтобы прекратились звонки мошенников, потому что это зависит от многих факторов, от ресурсов, которыми обладают правоохранительные органы.

Ранее адвокат Багатурия рассказал, какое наказание грозит задержанным ФСБ мошенникам из сети колл-центров.