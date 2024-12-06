Эксперт по кибербезопасности Ульянов назвал способы защиты от «спуфинга»

По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, единственным надежным и доступным способом защититься от «спуфинга», известного как кибератаки, когда мошенники выдают себя за людей какой-либо организации, будет проявление осторожности в Интернете и перепроверка любой информации, связанной с прямыми денежными переводами, вводом платежной информации или переходом по неизвестным ссылкам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что у «спуфинга» существует множество вариаций, однако все они так или иначе завязаны на подмене. При этом набор спуфинговых схем, используемых мошенниками, со временем меняется, поскольку одни теряют эффективность и заменяются на более продвинутые, а иные обрастают дополнительными средствами, усиливающими их воздействие.

По мнению эксперта, злоумышленники в рамках «спуфинга» могут применять и дополнительные инструменты, вроде методов социальной инженерии, технологий искусственного интеллекта для поддержания контакта с жертвой, фишинговые сайты. При этом старые средства и технологические новшества мошенники могут комбинировать для более эффективного «спуфинга».

Он отметил, что с учетом высокого уровня развития технологий, легкодоступности дипфейков и искусственного интеллекта защититься от «спуфинга» можно лишь соблюдением базовых правил информационной безопасности и кибер-гигиены.

Ранее он назвал способы избежать обмана мошенниками в приложениях для знакомств.