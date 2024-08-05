Эксперт по кибербезопасности Вакулин определил методы защитить смартфон от вирусов

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус типа «Троян», используемого для кибершпионажа и нацеленного на владельцев Android-устройств на территории нашей страны. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал способы сократить вероятность проникновения вируса в гаджет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, имеются два правила, которые помогают избежать появления вирусов на смартфоне. В первую очередь защищать устройство должно соответствующее ПО, однако оно может быть даже не включено по умолчанию. В связи с чем следует зайти в настройки и проверить его статус.

Эксперт добавил, что также не следует злоупотреблять установкой приложений из недостоверных источников. Кроме того, есть популярное мнение, что занести в устройство вирус можно после перехода по какой-либо ссылке, тем не менее это миф.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин заявил, что игры-кликеры отнимают много времени и почти не приносят прибыли.