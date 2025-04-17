Эксперт по кибербезопасности Вехов назвал способы защитить себя от нового вида мошенничества посредством ИИ

По словам специалиста по кибербезопасности Виталия Вехова, в киберпространстве набирает обороты новая схема обмана: злоумышленники создают сайт или приложение, маскируясь под популярные ИИ-сервисы, схема обмана достаточно примитивная. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что ключевое требование к тому, чтобы не попасться на подобные программные приложения — скачивать их с официальных сайтов организаций. Кроме того, важно обращать внимание на оформление сайта: имеется ли телефон, адрес, контакты организации, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств понимать, куда обращаться.

По мнению эксперта в области информбезопасности, когда дело касается именно услуг, которые через указанные приложения могут предлагать, следует проверять специалистов вручную. Например по фамилии и имени можно в интернете найти человека и посмотреть его портфолио.

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