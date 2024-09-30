После мощного пожара в московском ЖК «Селигер Сити» возбудили уголовное дело

После трагического инцидента в жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве, где в результате пожара погиб человек, следствием было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичный Следственный комитет РФ.

Тимирязевским межрайонным следственным отделом начато расследование по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся причинения смерти по неосторожности, согласно пресс-релизу.

По имеющейся информации, ночью в одной из квартир, расположенной на Ильменском проезде, произошел «самопроизвольный хлопок газовых баллонов», что спровоцировало возгорание. Предварительно установлено, что эти баллоны использовались для установки натяжного потолка. Пожар быстро распространился на верхние этажи, и спасатели эвакуировали жителей, включая детей.

Местные жители утверждают, что слышали как минимум шесть взрывов и видели, как ремонтники переносили баллоны в квартиру.

В результате происшествия погиб хозяин квартиры, где начался пожар, еще двое получили травмы. Тело жертвы было найдено во время разбора завалов после пожара.

Очевидцы также рассказали, что один из жильцов выпрыгнул из окна, получив множество переломов.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы полыхает жилой дом, есть пострадавшие.