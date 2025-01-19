Эксперт по страхованию Кошелева перечислила правила безопасности катания на «ватрушках»

Катание на тюбингах, или «ватрушках», является веселым и популярным зимним отдыхом, который нравится как детям, так и взрослым. Тем не менее данное развлечение может быть травмоопасным, из-за чего требует строгого соблюдения правил безопасности. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева назвала способы сделать катание безопасным и приятным. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, прежде всего следует выбирать для катания оборудованные горки, где есть спецзоны для спуска и подъема, поскольку подобные места обычно контролируются ответственными службами, а склоны подготовлены. Кроме того, категорически запрещено привязывать тюбинг к автомобилям или снегоходам.

Эксперт добавила, что не менее важна правильная экипировка. Следует выбрать «ватрушку» соответствующего размера, чтобы она подходила по весу и возрасту катающегося. Перед использованием стоит убедиться, что у нее целы ручки и отсутствуют повреждения. Также не следует пренебрегать защитой — шлем нужно надевать и детям, и взрослым.

По ее мнению, необходимо подниматься обратно наверх только по специально отведенной тропе во избежание столкновения с прочими людьми.

Ранее сообщалось, что студентка погибла в Казани при попытке покататься за автомобилем на тюбинге.