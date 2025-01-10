Студентка погибла в Казани при попытке покататься за автомобилем на тюбинге

В Казани в аварии погибла девушка, которая каталась на тюбинге, привязанном к заднему бамперу легковушки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГСУ МВД по Татарстану.

Трагедия случилась 8 января, когда привязанная к иномарке надувная камера, где находилась девушка, врезалась в столб. Изначально поступили сведения, что жертва погибла при спуске с горы, но данные сведения не подтвердились. Позже в километре от места происшествия были найдены биологические следы пропавшей, а на камерах видеонаблюдения замечен тот самый Hyundai Getz.

Оказалось, что за рулем находилась 22-летняя подруга погибшей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Обвиняемая призналась в содеянном. Ранее сообщалось, что из-за катания на тюбинге в Казани погибла 20-летняя помощница тренера по художественной гимнастике и студентка Поволжского университета.

Похожий инцидент случился в декабре в Красноярске. Тогда в ДТП на тюбинге тяжелые травмы получили 17-летняя девушка и ее 20-летняя знакомая.