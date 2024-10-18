Эксперт Пожарская заявила, что почти все граждане РФ уже имеются в мошеннических базах

Кабмин и Банк России для борьбы со злоумышленниками в Сети планируют ввести дополнительную ступень идентификации заемщика – биометрию. Эксперт Александра Пожарская рассказала о мошеннических схемах и способах борьбы с ними. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, у мошенников всегда имеются конкретные схемы. Если гражданин допустил оплошность и предоставил коды доступа от своего аккаунта на «Госуслугах» или вошел по ссылке и загрузил какое-то программное обеспечение, дающее удаленный доступ к его устройству, где установлен кабинет банка, то у злоумышленников есть возможность идентифицировать себя как потребителя, и от его имени оформить на жертву кредитные обязательства, потом данные деньги перевести на свои счета, чтобы обналичить.

Эксперт добавила, что, несмотря на серьезные меры, предпринимаемые кабмином и участниками финансового рынка для защиты граждан, злоумышленники изобретают все новые методы обмана. Так, 99% граждан нашей страны от 14 лет и старше уже являются фигурантами мошеннических баз, где содержатся различные сведения.

По ее мнению, в этом случае биометрия имеет свои уникальные особенности, которые трудно подделать, тем более что к безопасности базы биометрических данных в нашей стране относятся довольно серьезно.

Ранее были названы наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества.