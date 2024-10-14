ВТБ: названы наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества

С января по октябрь 2024 года мошенники чаще всего действовали, выдавая себя за сотрудников банков, представителей государственных органов или операторов связи. Также они предлагали способы заработка в интернете или инвестиции. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов в комментарии для РБК.

Эти схемы составляют до 80% от всех зарегистрированных звонков. Две трети из них поступают через мобильную связь, в то время как треть — через мессенджеры.

В июле и августе 89% всех вызовов приходились исключительно на мобильные устройства.

Основная цель звонков заключается в получении кода из SMS-сообщений, установке вредоносного ПО на смартфон или переходе по фишинговым ссылкам. Эти действия позволяют мошенникам получить доступ к личному кабинету жертвы и вывести средства со счетов или оформить кредиты.

Схема с инвестициями более замысловата: жертва переводит небольшую сумму и «зарабатывает» ограниченную прибыль без возможности ее вывода, после чего мошенники исчезают с крупной суммой.

Чугунов подчеркнул, что мошенники становятся все более изощренными и опытными, что способствует успешным манипуляциям с людьми.

Ранее эксперт по информбезопасности Вехов пояснил принципы работы модернизированной мошеннической схемы.