Эксперт предложил радикальный сдвиг в развитии ВМФ России

Публицист Егор Холмогоров предложил радикальный сдвиг в развитии российского флота — переход от гигантских авианосцев к компактным дрононосцам. В эфире Sputnik эксперт заявил , что эпоха «дорогостоящих плавучих аэродромов» уходит в прошлое.

Он пояснил, что вместо них актуальны корабли — носители дронов, способные оперировать в узких проливах (типа Ла-Манша), Бискайском заливе или у берегов Африки. Холмогоров подчеркнул, что подобные системы эффективнее решают задачи в условиях современных угроз, особенно с учетом опыта морских конфликтов.

По мнению эксперта, в целом дрононосцы дешевле авианосцев, быстрее строятся и маневрируют в прибрежных зонах, где крупные корабли уязвимы. Также они могут интегрироваться с гиперзвуковыми ракетами (например, «Циркон») для точечных ударов, что соответствует курсу на оснащение флота «высокоточными средствами последнего поколения».

Идея Холмогорова отражает ключевой вектор модернизации ВМФ России: ставка на роботизированные системы и «беспилотную революцию» вместо гигантомании.

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