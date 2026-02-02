Эксперт предупредил, что романтизация преступника в кино внушает опасную иллюзию

Современная культура, переполненная сериалами и фильмами о «благородных бандитах» и гениальных злодеях, формирует в обществе опасный миф. Как отмечает в интервью эксперт по поведению, психолог и полковник юстиции Евгений Лубков, ключевая ложь таких произведений — это романтизация контроля и осознанности преступника. Зрителю навязывается образ холодного, расчетливого стратега с железной волей и собственным кодексом чести, что создает иллюзию притягательности и даже силы в криминальном пути. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Однако, по мнению Лубкова, этот образ имеет мало общего с реальностью. Фундамент настоящей преступности строится не на интеллекте или чести, а на деньгах, предательстве и быстрой деградации. Большинство тяжелых преступлений совершаются не из состояния внутренней силы и контроля, а, наоборот, из-за его полной утраты. Человек, идущий на такое, часто действует в суженном состоянии сознания, где логику подменяют оправдания, а решения продиктованы страхом, трусостью и внутренней пустотой. Это, по сути, предательство самого себя.

Он уточнил, что романтизация подобных персонажей в культуре несет конкретный вред. Она внушает зрителям, особенно молодым, ложную идею о том, что потеря контроля над своей жизнью и моралью — это и есть проявление силы, особого пути или свободы. На деле, как резюмирует эксперт, это всегда симптом, признак того, что «человек перестал быть автором своих решений». Итогом такого искаженного восприятия может стать непонимание истинных, разрушительных механизмов преступного поведения, которое в реальности ведет не к славе и богатству, а к распаду личности, тюрьме или смерти. Культуре, возможно, стоит чаще показывать не гламурную сторону зла, а его психологическую пустоту и неизбежное падение.

Ранее сообщалось, что новая волна романтизации бандитизма могла возникнуть из-за «Слова пацана».