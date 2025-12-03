Эксперт предупредил о росте доли контрафактного моторного масла

Рынок моторных масел в России столкнулся с серьезной проблемой: по оценкам экспертов, от 30 до 50 процентов всей продукции может оказаться подделкой. Как пояснил руководитель отдела качества бренда HND Максимильян Павлов, ситуация резко ухудшилась после ухода с официального рынка крупных международных компаний, что создало плодородную почву для фальсификаторов, наводнивших прилавки под видом «параллельного импорта». Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, визуально отличить контрафакт сегодня почти невозможно — упаковку, этикетки и даже защитные элементы подделывают с высочайшей точностью. Однако есть детали, которые должны насторожить. Оригинальная канистра всегда выполнена качественно: пластик плотный, швы ровные, надписи четкими, а крышка имеет защитное кольцо, которое невозможно снять незаметно. Обязательно наличие голограммы, QR-кода или уникального серийного номера для проверки на сайте бренда. Сам продукт также говорит о многом: настоящее масло прозрачное, однородное, имеет светлый янтарный оттенок и характерный запах нефтепродуктов, а подделка часто мутная, с осадком или резким химическим ароматом.

Эксперт добавил, что «черные» цеха часто используют дешевое базовое масло, а иногда и отработанное, разливая его в поддельные канистры известных марок. Такой продукт не содержит необходимых присадок, не держит нагрузку и быстро приводит к износу и поломке мотора. Особенно рискуют те, кто покупает масло по подозрительно низкой цене в мелких магазинчиках, на авторынках, в сомнительных сервисах или в интернете под предлогом «остатков со склада».

По его мнению, в целях безопасности следует покупать моторное масло только у официальных дилеров, авторизованных продавцов или в крупных сетевых магазинах, где риск столкнуться с подделкой минимален. Экономия в несколько сотен рублей на канистре может обернуться десятками тысяч на капитальном ремонте двигателя, поэтому доверие к источнику покупки — главный залог безопасности вашего автомобиля.

Ранее был утвержден новый акциз на бензин и машины до 2028 года.