Эксперт Придыбайло оценил рост числа застревающих в горах туристов

Проблема спасения неподготовленных туристов в горной местности приобретает в России системный характер. Как отметил в эфире радио Sputnik Константин Придыбайло, участившиеся случаи экстренного реагирования спасательных служб на незарегистрированные группы альпинистов требуют законодательного решения.

Эксперт поддержал инициативу правительства Камчатки о возмещении затрат на проведение спасательных операций за счет самих нарушителей. По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди сознательно идут на риск без соответствующей подготовки, а затем перекладывают ответственность за свою безопасность на специалистов МЧС.

Такая практика не только создает чрезмерную нагрузку на экстренные службы, но и ставит под угрозу жизни самих спасателей. Придыбайло подчеркнул, что необходимость оплаты услуг станет действенным сдерживающим фактором для необдуманных восхождений.

По его мнению, введение финансовой ответственности за нарушение правил горного туризма может стать эффективным механизмом регулирования этой опасной деятельности. Подобные меры позволят не только сократить количество несанкционированных походов, но и повысить общий уровень безопасности в рекреационных зонах страны.

