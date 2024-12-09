Эксперт Ракута рассказал принципы блокировки средств от продажи недвижимости

В нижней палате парламента предлагают на неделю блокировать средства от продажи квартиры для проверки подлинности сделки с целью предотвращения мошеннических действий на рынке недвижимости. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал об эффективности данной меры. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, указанное нововведение даст возможность блокировать мошеннические схемы с недвижимостью любого типа. При этом маловероятно полностью исключит обманные действия на рынке.

Эксперт уточнил, что также подобный способ борьбы с мошенничеством имеет и обратную сторону медали, поскольку продавцы могут не совсем честно пользоваться подобным правом. Так, пока станет действовать заморозка средств, денежная ситуация на рынке недвижимости может поменяться, а продавец под предлогом того, что его стараются обмануть, может заявить другой стороне сделки, что его обманывают, и заморозить ее, после чего заморозить ее.

По его мнению, для действительного предотвращения махинаций с недвижимостью посредством данной инициативы должны быть прописаны четкие критерии. Так, должно отмечаться, в каких случаях вероятна блокировка средств и стоит ли привлекать третью сторону в качестве арбитра в ситуации между продавцом и покупателем.

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