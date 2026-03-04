Эксперт раскрыл новую схему обмана с турами этой весной

Весна все ближе, а вместе с теплом активизируются и мошенники, предлагая россиянам «горящие туры» с невероятными скидками. Как сообщили в платформе «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники развернули бурную деятельность, заманивая доверчивых туристов предложениями, которые требуют стопроцентной предоплаты. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с Pravda.Ru объяснил , как работает эта схема и почему люди ведутся на нее снова и снова.

Дворянский подчеркивает: мошенники не изобретают велосипед, а просто играют на ажиотаже. Сейчас, на фоне новостей о подорожании путевок, любое предложение «дешево и сердито» выглядит как манна небесная. Самое опасное в этой схеме — искусственно созданное чувство срочности. Человеку присылают ссылку в мессенджере или на почту, а на поддельном сайте туроператора тикает таймер, отсчитывающий последние минуты действия «эксклюзивной» цены. В голове срабатывает триггер: надо хватать, пока не ушло. И жертва переводит деньги, даже не удосужившись проверить, существует ли такая компания в природе.

По его словам, последствия такого импульсивного решения очевидны: вместо моря и солнца человек остается с пустым кошельком и испорченным настроением. Эксперт предупреждает: никакой реальный туроператор не будет требовать полную предоплату в обход всех каналов и под угрозой уходящей минуты. Единственный способ обезопасить себя — включить критическое мышление и не переходить по сомнительным ссылкам. Если вам прислали заманчивое предложение, не поленитесь открыть браузер, вручную набрать адрес официального сайта и проверить, есть ли там этот «горящий тур». Итог прост: паника и спешка — главные союзники мошенников, а холодный расчет и проверка информации — единственная надежная страховка от потери денег.

Ранее турагент Минасина заявила, что за дешевым туром может скрываться неликвидное жилье.