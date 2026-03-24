Эксперт раскрыл, почему замедление мессенджеров не решит проблему обмана россиян

Замедление работы Telegram и других иностранных мессенджеров многие восприняли как панацею от телефонного мошенничества. Мол, теперь-то правоохранители получат доступ ко всей необходимой информации и быстро наведут порядок. Однако президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый в эфире «Крым 24» призвал не питать иллюзий: технические ограничения — это лишь один из инструментов, а не волшебная кнопка «убрать мошенников».

По его словам, даже если пересадить всех пользователей на отечественные сервисы, злоумышленники никуда не денутся. Они будут использовать те же схемы социальной инженерии, поддельные звонки и фишинговые ссылки — просто адаптируют их под новые платформы. Единственное, что изменится, так это скорость реакции: блокировать подозрительные каналы и аккаунты в российских системах действительно смогут оперативнее, чем в зарубежных.

Но полное искоренение преступной деятельности, по мнению эксперта, в принципе недостижимо. Мошенничество — это не техническая проблема, а человеческая. Пока есть люди, которых можно обмануть, и злоумышленники, готовые это делать, будут существовать и способы обхода любых блокировок.

Он резюмировал, что замедление иностранных мессенджеров — это важный шаг для защиты цифрового суверенитета и персональных данных, но ожидать, что после этого мошенники сдадутся и уйдут в закат, наивно. Борьба с ними требует не только технологических решений, но и грамотности самих пользователей, и работы правоохранительной системы в комплексе. Техника здесь — лишь подспорье, а не главный герой.

