Не технический сбой: названа причина торможения Telegram

В последнее время пользователи Telegram все чаще жалуются на замедление работы мессенджера, и теперь появилось официальное объяснение, почему это происходит. Президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый в эфире «Крым 24» пояснил : проблема не в технических сбоях, а в систематическом игнорировании российских законов. Мессенджер продолжает хранить данные пользователей за границей, хотя по закону все, что касается персональной информации граждан РФ, должно находиться на серверах внутри страны.

Речь идет не просто о переписке. Как отметил эксперт, через Telegram проходят данные о финансовых операциях, коммерческих сделках и рекламных интеграциях — информация, которая представляет интерес для множества сторон. Передавая ее за рубеж, платформа нарушает требования законодательства, и российские власти вынуждены реагировать. Замедление работы в данном случае — не прихоть, а вынужденная мера защиты информации.

По его словам, у этой ситуации есть и другая сторона. Пока иностранные сервисы продолжают играть по своим правилам, отечественные цифровые платформы получают дополнительный стимул для развития. Чем дольше зарубежные мессенджеры уклоняются от соблюдения российских норм, тем быстрее формируется спрос на локальные аналоги, способные гарантировать конфиденциальность и безопасность данных.

Эксперт резюмировал, что, с одной стороны, неудобства от замедления привычного сервиса уже ощутимы. С другой — сам факт таких мер подтверждает, что государство всерьез взялось за защиту цифрового суверенитета. И в этом смысле даже временные неудобства могут обернуться появлением на рынке более надежных и законопослушных альтернатив.

