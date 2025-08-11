Эксперт раскрыл принципы работы шпионского вируса LunaSpy

Эксперты «Лаборатории Касперского» бьют тревогу: за последнее время зафиксировано более трех тысяч случаев заражения смартфонов новым вирусом LunaSpy. Этот шпионский софт представляет серьезную угрозу для пользователей Android в России, крадя их личные данные и полностью контролируя устройства. По словам специалиста по кибербезопасности Алексея Лукацкого, вирус распространяется через популярные мессенджеры, маскируясь под полезные приложения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что LunaSpy хитро имитирует работу антивируса: сначала «сканирует» устройство, находит несуществующие угрозы, а затем получает полный доступ к данным. Вирус способен записывать звонки, делать скриншоты, отслеживать местоположение, воровать пароли из браузеров и мессенджеров, а также получать доступ к контактам и SMS.

По мнению эксперта, главная опасность заключается в том, что полностью удалить вирус практически невозможно, поэтому в случае заражения необходимо полностью переустанавливать операционную систему. Чтобы избежать проблем, следует загружать приложения только из официальных магазинов, внимательно проверять запрашиваемые разрешения (например, антивирусу не нужен доступ к фотографиям) и не переходить по подозрительным ссылкам.

Он подчеркнул, что, пока угроза LunaSpy остается актуальной, пользователям Android стоит быть особенно бдительными. Регулярное обновление системы, установка надежного антивируса и критическая оценка каждого устанавливаемого приложения — вот основные меры защиты от этой опасной программы. В мире цифровых угроз осторожность и осведомленность становятся лучшими союзниками каждого пользователя.

