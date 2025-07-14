В МВД рассказали о признаках заражения телефона вредоносным ПО

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредили, что признаки заражения телефона вредоносным ПО могут включать замедление работы, перегрев и появление подозрительных приложений.

Согласно сообщению, опубликованному в тедеграм ведомства, на странное поведение устройства стоит обратить внимание, если оно стало работать медленнее, быстро теряет заряд, внезапно перезагружается или сильно нагревается даже в состоянии покоя. Также признаком заражения могут быть навязчивая реклама и уведомления, которые ранее не появлялись.

В МВД отметили, что наличие незнакомых приложений, которые пользователь не устанавливал, также является тревожным сигналом. Кроме того, уже установленные приложения могут запрашивать необычные разрешения, например, доступ к SMS, звонкам или геолокации для приложения-фонарика. Полиция также указала на появление неизвестных номеров или сообщений в истории SMS или звонков, которые пользователь не отправлял.

В случае обнаружения подобных признаков рекомендуется немедленно отключить устройство от интернета, включив режим полета, чтобы предотвратить утечку данных. Также советуют найти номер службы поддержки банка на официальном сайте или на банковской карте и заблокировать карты, привязанные к счетам, а также отменить все несанкционированные операции, но не через зараженный телефон.

Подчеркивается необходимость проверки активных сессий в важных аккаунтах, таких как «Госуслуги», банковские приложения, социальные сети, электронная почта и онлайн-магазины.

В МВД рекомендуют обратиться в отдел полиции по месту жительства, предоставив устройство (без подключения к интернету) и паспорт. Для удаления вредоносного ПО рекомендуется обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что не стоит хранить в памяти телефона фотографии документов.