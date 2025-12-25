Эксперт рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной» при покупке авто

Тревожные сигналы с рынка подержанных автомобилей заставили профсоюзы обратиться к власти. Речь идет о так называемой «схеме Долиной», из-за которой покупатели могут внезапно лишиться и машины, и денег, столкнувшись с недобросовестными продавцами-перекупщиками. Вопрос о том, насколько эта проблема масштабна и как она может изменить авторынок, становится все актуальнее. Автоюрист Кирилл Форманчук в разговоре с ОТР пояснил , что пока нельзя говорить о массовом характере именно этой схемы в автобизнесе.

По его словам, однако сам рынок перепродаж переполнен иными рисками: споры возникают постоянно из-за договоров с ошибками, продаж без надлежащих подписей или случаев, когда настоящий владелец автомобиля, например, умирает, пока машина кочует от одного перекупщика к другому. Правовая незащищенность здесь колоссальна, ведь автомобиль с точки зрения закона приравнивается к обычной вещи — его можно продать по простой рукописной расписке, что открывает огромные возможности для манипуляций.

Юрист добавил, что, если ситуацию не взять под контроль, последствия могут быть серьезными. Профсоюз «Новый труд» прогнозирует, что к 2026 году количество пострадавших покупателей может вырасти на 50-70%. При этом, как ни парадоксально, «схема Долиной» может начать работать в обе стороны. Теоретически, недобросовестный покупатель, воспользовавшись юридическими лазейками, также сможет оставить себе автомобиль и потребовать назад деньги, заявив о мошенничестве. Это создаст хаос и полное недоверие на рынке.

По его мнению, единственный действенный способ защиты — предельная личная ответственность при покупке. Не стоит доверять сомнительным договорам и перекупщикам с папками документов. Безопасная сделка возможна только при личной встрече с собственником и одновременном визите в ГИБДД для официального оформления. Пока закон не изменился, бдительность покупателя остается его главным инструментом.

Ранее эксперты расшифровали путь похищенных средств Ларисы Долиной.