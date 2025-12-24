Невидимые миллионы: эксперты расшифровали путь похищенных средств Ларисы Долиной

Масштабное мошенничество в отношении народной артистки Ларисы Долиной, в результате которого она лишилась порядка 100 миллионов рублей, стало эталонным примером работы современных финансовых аферистов. Как выяснило расследование RT , схема была действительно многослойной и высокотехнологичной.

Так, деньги певицы сначала поступали на 14 подконтрольных мошенникам банковских счетов, оформленных на ничего не подозревающих граждан, а затем стремительно уводились в криптопространство через два заранее созданных кошелька на платформе Aifory Pro. Ключевой фигурой в этой цепочке стала Анжела Цырульникова, которая, получая от Долиной наличные, оперативно конвертировала их в цифровые активы.

«Всего за время аферы Лариса Долина осуществила 19 денежных переводов на суммы от 3 млн рублей до 20 млн рублей», — подчеркивается в расследовании.

Эксперты, проанализировавшие транзакции, отмечают хирургическую точность действий преступников. Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров пояснил, что такие схемы нужны, чтобы делать деньги «невидимыми». Средства с кошельков, работавших на блокчейне Tron, были немедленно диверсифицированы и направлены в разные юрисдикции. Одна часть ушла на крупную международную криптобиржу Bybit, выбор которой, по словам эксперта, неслучаен. Другая часть была переведена на грузинский платежный сервис Heleket и в криптобота в Telegram, что создало дополнительный, почти непроницаемый уровень анонимности.

Анализ оставшихся цифровых следов показывает классическую схему «обналичивания»: через оба адреса прошли сотни тысяч долларов, но на момент анализа на них оставались лишь символические суммы в $15. При этом один из кошельков совершал транзакции с адресами, отмеченными санкционными списками, что свидетельствует о выходе схемы на международный уровень.

