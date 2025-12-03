Эксперт рассказал, как отличить легальный алкоголь от подделки

Покупка алкоголя может превратится в лотерею, если не знать несколько простых, но обязательных правил. Как поясняет эксперт по алкогольному праву Дмитрий Терентьев, легальная продукция всегда имеет четкие опознавательные знаки, которые любой покупатель может проверить самостоятельно. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, главный признак качества — это полный комплект «атрибутов» на бутылке. Прежде всего это хорошо оформленная этикетка и контрэтикетка, где указаны вся необходимая информация: производитель, состав, крепость и обязательное предупреждение о вреде алкоголя. Второй, ключевой элемент — федеральная специальная марка (ФСМ). Ее наличие означает, что продукция учтена в государственной системе мониторинга «Честный знак», а ее отсутствие — стопроцентная гарантия того, что перед вами контрафакт, введенный в оборот незаконно.

Эксперт добавил, что есть, однако, и исключения. На такие напитки, как пиво, сидр, пуаре и медовуха, ФСМ не клеится. Но и здесь действует правило маркировки: вместо марки на них должен быть нанесен двухмерный штрихкод Data Matrix, который также позволяет отследить происхождение товара.

По его мнению, чтобы обезопасить себя от подделки, которая может быть не только некачественной, но и опасной для здоровья, эксперт дает универсальный совет: покупать алкоголь стоит только в проверенных сетевых магазинах — крупных продуктовых или специализированных. Там вероятность столкнуться с контрафактом минимальна, а наличие всей необходимой маркировки и акцизных марок строго контролируется. Таким образом, внимательность к деталям на бутылке и разумный выбор места покупки становятся лучшей защитой для потребителя.

Ранее врач Ревкова заявила, что при покупке алкоголя на курорте необходимо уточнять его состав.