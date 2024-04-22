Эксперт Репке: российские войска заняли треть Красногоровки

По данным эксперта, российские штурмовики продолжают выбивать украинцев из многоэтажных домов в центре Красногоровки.

Огневые позиции и укрытия ВСУ разносит российская авиация и самоходные минометы «Тюльпан».

Ранее Репке опубликовал кадры, как российский «танк-черепаха» под огнем противника завез в центр Красногоровки группу десантников и спокойно вернулся назад. Российские умельцы обшили танк дополнительными металлическими листами и снабдили его средствами РЭБ для подавления беспилотников.