Эксперт Резяпов назвал новый способ заставить блогеров платить налоги

По словам главы движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, Федеральной налоговой службе, Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету РФ необходимо провести тотальную проверку отечественных блогеров и артистов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это укрепит экономическую безопасность страны и поспособствует установлению справедливости.

По мнению эксперта, уголовные дела об уклонении от налогов и отмывании денег против блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, а также Валерии и Артема Чекалиных говорят о систематических нарушениях налогового законодательства. К их махинациям могут быть причастны многие прочие знаменитости.

Ранее сообщалось, что объявленная в федеральный розыск Митрошина признала вину в легализации доходов.