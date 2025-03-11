Эксперт Резяпов назвал новый способ заставить блогеров платить налоги
Эксперт Резяпов: силовикам стоит провести тотальную проверку блогеров
Фото: [Медиасток.рф]
По словам главы движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, Федеральной налоговой службе, Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету РФ необходимо провести тотальную проверку отечественных блогеров и артистов. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что это укрепит экономическую безопасность страны и поспособствует установлению справедливости.
По мнению эксперта, уголовные дела об уклонении от налогов и отмывании денег против блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, а также Валерии и Артема Чекалиных говорят о систематических нарушениях налогового законодательства. К их махинациям могут быть причастны многие прочие знаменитости.
Ранее сообщалось, что объявленная в федеральный розыск Митрошина признала вину в легализации доходов.