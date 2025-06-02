По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, западные спецслужбы помогали главарю киевского режима организовать атаки на аэродромы в России. Об этом сообщает радио Sputnik.