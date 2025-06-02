Эксперт Рогов оценил роль Запада в атаках Киева на аэродромы
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По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, западные спецслужбы помогали главарю киевского режима организовать атаки на аэродромы в России. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что спецслужбы Запада подсвечивали, показывали, помогали организовать, проводить правильные транзакции, закрытые, включая и криптовалютные операции.
Ранее политолог Перенджиев оценил риски прямого столкновения Москвы с Североатлантическим альянсом.