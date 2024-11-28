Эксперт Сажин определил способы спасти свой аккаунт «Госуслуг» от злоумышленников

Взлом аккаунта «Госуслуг» сегодня является достаточно популярным способом завладеть средствами россиян. Эксперт по соцбезопасности Владимир Сажин рассказал о главных проблемах, которые связаны с взломом личных кабинетов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сегодня мода на сотрудников всевозможных силовых структур прошла, поэтому у злоумышленников в тренде всевозможные «социальные службы». Звонок от мобильного оператора с новостью о том, что договор обслуживания заканчивается, от энергосбытовой компании с информацией о том, что нужно бесплатно поменять индивидуальный прибор учета электроэнергии, от медицинского учреждения с предложением пройти бесплатное медобслуживание и прочее. При этом начало может быть разным, а окончание у всех случаев всегда одинаковое и иногда трагичное.

Эксперт добавил, что конечной целью всех звонящих операторов является получение кода подтверждения, поступившего на мобильное устройство в виде СМС.

По его мнению, во избежание этого следует прежде всего подстраховаться и бежать в МФЦ, поставить запрет в переоформлении имущества без личного присутствия. Но в целом универсального способа защиты не существует.

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