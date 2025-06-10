Эксперт Свирин дал советы по подготовке к сплаву на байдарке

Руководитель Федерации гребного спорта России Алексей Свирин поделился рекомендациями для начинающих байдарочников, которые мечтают о речном сплаве. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, подготовка к сплаву определяется уровнем физической подготовки и длиной маршрута. Преодоление 20-25 километров предполагает несколько часов интенсивной работы, что требует предварительных тренировок. Новичкам рекомендуется провести от пяти до десяти занятий для освоения техники управления байдаркой и понимания ее поведения на воде.

Эксперт добавил, что в путешествие следует взять спасательный жилет, одежду необходимо подбирать в соответствии с погодными условиями: от легкой, защищающей от солнца, до теплой и непромокаемой, также стоит иметь при себе питьевую воду и легкий перекус.

По его мнению, весьма важно при сплавах сопровождение, прежде всего для тех, у кого мало опыта. Отсутствие твердой почвы и защиты на воде делает наличие группы поддержки главным фактором безопасности.

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