В Ассоциации внутреннего и въездного туризма РФ назвали популярные у россиян альтернативные виды туризма

По словам резидента Ассоциации внутреннего и въездного туризма РФ Владимира Шарова, сегодня идет формирование программ экологического туризма, поскольку сегодня здоровье для жителей РФ является немаловажным фактором. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что на данный момент формирование должного уровня инфраструктуры для развития указанного вида туризма является первостепенной задачей, в первую очередь в плане формирования гостиничной инфраструктуры.

По мнению эксперта, в настоящее время развиваются программы экотуризма, предполагающие недельный-двухнедельный отдых в зонах памятников природы, и виды туризма с активными видами отдыха, то есть с байдарками, конными маршрутами.

Ранее сообщалось, что в Национальной ассоциации специалистов по событийному туризму перечислили набирающие популярность виды путешествий.