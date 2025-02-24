Эксперт Татаринов перечислил способы использования мошенниками услуги «муж на час»

По словам эксперта по информбезопасности Тараса Татаринова, услугу «муж на час» на маркетплейсах стали активно применять в мошеннических схемах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в приложении аферисты публикуют объявления о бытовых или ремонтных работах, ожидают, когда потенциальная жертва откликнется, присылают ей фишинговую ссылку и просят перевести задаток. В итоге нет ни услуги, ни денег.

По мнению эксперта, в целях безопасности прежде всего не следует переходить ни по каким ссылкам, присланным из непроверенных источников. Так, если незнакомые люди присылают ссылку на какой-либо сторонний ресурс, особенно вне известных площадок, это является большой вероятностью того, что это мошенники. В случае попадания на крючок необходимо сообщить в органы правопорядка.

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