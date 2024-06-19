Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета преодолеет расстояние от Москвы до Берлина за 5 минут

Гиперзвуковое оружие несет огромную опасность из-за его крайне малого времени, которое потребуется на поражении цели. Так считает Маркус Циглер, представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

Циглер заявил, что фактор гиперзвукового оружия становится переломным моментом во всех последующих военных конфликтах. Оно способно воздействовать почти мгновенно на противника.

«Маршрут Москва-Берлин. Пять минут оттуда досюда», - указал он.

Даже от Пекина, который считается вероятным противником для ФРГ, до Берлина всего 20 минут лету для гиперзвуковой ракеты. Эксперт подчеркнул, что мир постепенно становится большой деревней, где расстояния очень невелики. Все это оказывает на мировое сообщество большое геополитическое влияние.

Ранее появлялись сообщения, что ФРГ взялась блокировать введение новых санкций против РФ. Именно Берлин предпринимает такие меры, которые не позволяют европейским странам ввести новый пакет антироссийских рестрикций.