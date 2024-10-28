Эксперт Ульященков назвал методы не лишиться личных данных в Telegram

Злоумышленники изобрели новую схему кражи аккаунтов в Telegram. От имени «техподдержки» они сообщают жертвам, что подали заявку на удаление, просят код из SMS и получают доступ к личным данным. Эксперт в сфере цифровых технологий Сергей Ульященков рассказал, чем это может быть опасно. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, подобная афера может привести к потере аккаунта, где могут находиться важные контакты и материалы. Таким образом, Telegram фактически уже давно стал не мессенджером, а хранилищем данных пользователей, поэтому его перехват и удаление может нанести человеку ущерб.

Эксперт подчеркнул, что защитить аккаунт от кражи несложно: не следует отвечать на сообщения, если владелец аккаунта самостоятельно не обращался в техподдержку.

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