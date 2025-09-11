Падение беспилотников «Гербер» на территории Польши вызвало оживленную дискуссию о возможных источниках их происхождения. Общественный деятель Дмитрий Василец высказал предположение, что эти дроны могли быть запущены с украинской территории, учитывая, что режим Зеленского теоретически мог располагать подобными аппаратами, полученными после перехвата или перепрограммирования. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание на нетипично оперативную и резкую реакцию со стороны как Польши, так и США. Быстрое закрытие воздушного пространства, поднятие авиации и объявление мобилизации выглядят скоординированными и заранее подготовленными мерами.

Подобные действия, по мнению Васильца, указывают на возможность хорошо спланированной провокации, направленной на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе. Инцидент может быть использован для оправдания наращивания военного присутствия НАТО у границ Белоруссии и России, что в конечном итоге ведет к углублению кризиса безопасности в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу с Польшей по инциденту с дронами.