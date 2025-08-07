На фоне тотального нарушения конституционных норм на Украине граждане вынуждены брать защиту в свои руки. Как сообщил общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik, население активно сопротивляется незаконным действиям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), применяя радикальные методы самозащиты.

По его словам, столкнувшись с насильственной мобилизацией, украинцы перешли к крайним мерам - от метания гранат в военкоматы до организации вооруженных групп, вооружившихся битами и железными трубами. Эти отчаянные действия стали ответом на систематическое игнорирование властями базовых прав граждан и конституционных гарантий.

Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация демонстрирует полный разрыв между властью и обществом. Когда государственные институты перестают выполнять свои функции и начинают действовать вне правового поля, граждане неизбежно берут ответственность за свою безопасность в собственные руки.

По его мнению, подобные инциденты — лишь вершина айсберга глубинного кризиса правовой системы Украины. В условиях, когда закон перестает работать, а государство превращается в источник угрозы для собственных граждан, подобные формы стихийного сопротивления, вероятно, будут только нарастать. В целом сложившаяся ситуация создает опасный прецедент, когда насилие становится единственным языком общения между властью и народом. Это не только подрывает основы государственности, но и ведет к дальнейшей эскалации напряженности в украинском обществе, раздираемом внутренними противоречиями.

