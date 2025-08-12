Эксперт Власов назвал универсальную схему обмана мошенников

Россияне столкнулись с новой многоходовой схемой обмана, когда мошенники последовательно представляются то курьерами, то сотрудниками Роскомнадзора. Как рассказал Pravda.Ru эксперт по кибербезопасности Александр Власов, злоумышленники сначала звонят через мессенджер, якобы для подтверждения доставки, а затем имитируют звонок от госоргана.

По его словам, схема отработана до мелочей: сначала преступники просят код из SMS, утверждая, что это необходимо для передачи посылки. После этого разговор «переключают» на мнимого сотрудника Роскомнадзора, который под предлогом защиты средств заставляет оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Эксперт предупредил, что Роскомнадзор не звонит через мессенджеры — это стопроцентный признак мошенников. Он советует никогда не называть коды из SMS до фактического получения заказа, а на подозрительные звонки от госструктур вообще не отвечать.

По его мнению, пока люди продолжают доверять голосу в трубке, мошенники будут изобретать новые способы обмана. Единственная защита — здоровый скептицизм и четкое правило: никаких кодов и персональных данных по телефону.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать поддельные письма от ГИБДД с фальшивыми штрафами.