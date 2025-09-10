Эксперт Власов оценил поквартирные обходы пенсионеров для предупреждения мошенничества

В России стартует масштабная кампания по защите пожилых граждан от телефонных мошенников. Как сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов, с 12 сентября в различных регионах страны начнутся поквартирные обходы специалистов, целью которых станет личное предупреждение пенсионеров о новых схемах обмана. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Поводом для столь решительных мер стал резкий рост мошеннических атак, когда аферисты, представляясь сотрудниками сотовых компаний, убеждают пожилых людей в необходимости «продления договора» для избежания отключения телефона. Доверчивые пенсионеры сообщают коды из SMS, после чего с их счетов мгновенно исчезают денежные средства. В Свердловской области такие случаи приобрели массовый характер, что заставило правоохранительные органы бить тревогу.

Последствия этой инициативы могут быть неоднозначными. С одной стороны, личное общение с официальными представителями действительно эффективнее интернет-советов и листовок. Специалисты планируют охватить граждан от 60 до 85 лет — наиболее уязвимую категорию, используя базы данных госучреждений. С другой стороны, существует риск, что сама информация о рейде может быть использована мошенниками в своих целях. Они могут начать ходить по квартирам под видом «добрых помощников», разведывая обстановку или сразу совершая преступления.

Эксперт рекомендует пожилым людям проявлять особую бдительность при любых визитах незнакомцев. Перед тем как открыть дверь, необходимо позвонить в организацию, которую представляет визитер, чтобы убедиться в его полномочиях. Идеальным вариантом безопасности станет присутствие участкового уполномоченного во время таких визитов. Важно помнить, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы и могут представляться кем угодно — от сотрудников коммунальных служб до работников пенсионного фонда и социальных защитников.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мошенника, выманившего 20 млн у пенсионера.