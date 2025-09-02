В Петербурге задержали мошенника, выманившего 20 млн у пенсионера

В Северной столице правоохранители задержали злоумышленника, который, выдавая себя за главу города Александра Беглова, обманным путем завладел 20 млн руб. у пожилого человека 84 лет. Информацию об этом распространило издание Neva.Today.

Задержанным оказался 27-летний молодой человек, приехавший из Южно-Сахалинска. В связи с произошедшим было инициировано уголовное преследование по статье 159 УК РФ, квалифицирующей деяние как «Мошенничество». Сахалинцу может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Согласно данным портала Neva.Today, в четверг, 28 августа, в полицию поступило заявление от 84-летнего пенсионера, проживающего в Парголово, который стал жертвой мошеннических действий. Потерпевший передал аферисту, представившемуся губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, крупную сумму денег в размере 20 млн руб.

