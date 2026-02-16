Эксперт: ВСУ прячут цеха по сборке дронов под землей, в том числе в бывших пионерлагерях

Массированные налеты украинских беспилотников на российские регионы заставляют задуматься не только о тактике ПВО, но и о том, где противник собирает и хранит эти аппараты. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru выдвинул версию, что сборочные цеха могут быть надежно спрятаны — под землей, в старых бункерах и даже на территории, которая внешне выглядит мирно, например в бывших пионерских лагерях.

По словам эксперта, для сборки беспилотников не нужны огромные заводские цеха. Даже дальнобойные аппараты можно монтировать в небольших, неброских помещениях, которые легко замаскировать под что угодно. А на западе Украины, напоминает Дандыкин, с советских времен сохранилось множество подземных командных пунктов и бункеров — наследие первого эшелона обороны и ракетной армии в Виннице. В этих укрытиях вполне можно развернуть производство и склады.

Такая маскировка делает объекты труднообнаружимыми, а значит, массированные налеты будут продолжаться, пока разведка и удары не вскроют эти схроны. Эксперт призывает к превентивным действиям и уничтожению не только самих дронов, но и инфраструктуры их производства и хранения, а также систем ПВО, которые их прикрывают.

По его мнению, противник адаптируется, прячет производство в тени прошлого и готовит новые удары. Бороться с этим можно только на опережение, вскрывая законсервированные объекты и не давая накапливать боеприпасы. Иначе налеты станут регулярными, а не эпизодическими.

