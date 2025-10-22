Россиянам раскрыли способы пресечь атаки украинских дронов на Россию

Для эффективного противодействия регулярным атакам украинских беспилотников на российские регионы требуется комплексный подход, выходящий за рамки простого перехвата в воздухе. Военный эксперт Василий Дандыкин поясняет, что ключ к решению проблемы лежит в нейтрализации всей инфраструктуры, обеспечивающей эти атаки. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, речь идет о точечном воздействии на сами центры производства и склады хранения готовых дронов на территории Украины. Без этой материально-технической базы противник лишится возможности восполнять потери и наращивать масштабы атак. Одновременно с этим критически важно нарушать процесс подготовки операторов, уничтожая специализированные учебные центры и лишая армию ВСУ квалифицированных кадров для управления БПЛА.

Военэксперт добавил, что подобные превентивные меры кардинально меняют ситуацию, так как они устраняют саму причину угрозы, а не борются с ее последствиями. Это позволяет снизить интенсивность атак на Россию, а не заниматься постоянным отражением уже запущенных дронов. Вкупе с усилением средств ПВО и радиоэлектронной борьбы на переднем крае, это формирует многоэшелонированную и более надежную систему обороны.

По его мнению, нейтрализация производственных цепочек и учебных центров рассматривается экспертами как стратегически необходимое направление для кардинального снижения угрозы со стороны украинских беспилотников и защиты российской территории.

Ранее также военэксперт Кнутов заявил, что ВСУ применяют для запуска дронов специальные катапульты.