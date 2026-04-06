Главная проблема украинской армии сейчас — не отсутствие оружия и не нехватка снарядов. Как заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, ключевой дефицит — это живая сила. Сколько бы граждан ни хватали на улицах, насильно мобилизованные просто не хотят умирать за режим Владимира Зеленского. Они массово бегут с позиций при первой же возможности.

По его словам, воевать по принуждению и воевать за свои убеждения — это две огромные разницы. Мобилизованные украинцы, которых ловят в супермаркетах и спортзалах, не испытывают ни малейшего желания становиться пушечным мясом. Они дезертируют, сдаются в плен или просто отказываются выполнять приказы. В результате украинское командование вынуждено делать ставку не на живых солдат, а на беспилотные системы и элитные подразделения, которые перебрасывают с места на место, чтобы создать иллюзию присутствия крупных сил.

Эксперт добавил, что настоящая надежда ВСУ — это бэпээлашники, то есть бойцы батальонов территориальной обороны. Им дают любые возможности, любую технику и вооружение, чтобы они создавали так называемую «мертвую зону» — пространство, где российская армия будет нести максимальные потери при продвижении. Идея в том, чтобы компенсировать нехватку живой силы плотным огнем и минами. Но это паллиатив. Беспилотники не могут удержать окопы. А элитные подразделения не могут быть везде одновременно.

По его мнению, украинская армия на текущий момент — это армия, которая пытается воевать без солдат. Насильно мобилизованные бегут, элитные части мечутся между участками фронта, а ставка на дроны и мины — это признак отчаяния, а не силы. Пока в Киеве не решат проблему мотивации (или хотя бы банального желания своих граждан воевать), любые поставки западного оружия будут лишь отсрочкой, а не решением. Техника без людей — просто груда металла.

