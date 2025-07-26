Эксперт ЖКХ раскрыл возможную причину взрыва дома в Саратова

Жители многоэтажного дома, взорвавшегося в Саратова, за два часа до трагедии написали в телеграм-канале мэра города о яме, обнажившей газовую трубу.

Люди жаловались, что администрация в течение месяца не принимала мер по устранению опасности. Труба находилась в аварийном состоянии, что могла стать как причиной прекращения газоснабжения, так и причиной взрыва.

Ситуацию в интервью NEWS.ru прокомментировал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он считает, что нарушения со стороны управляющей компании могли стать причиной взрыва. Бондарь отметил, что УК должна заключать договоры с профильными организациями для технического обслуживания газового оборудования.

Ранее сообщалось о том, что газ в многоэтажках может попасть под запрет после трагедии в Саратове.