Эксперт Зыков раскрыл, ведется ли слежка за россиянами через MAX

Российский мессенджер MAX, разработанный компанией VK, продолжает активно развиваться, интегрируя в себя не только привычные функции обмена сообщениями, голосовой и видеосвязи, но и становясь ключевым порталом для доступа к государственным и финансовым сервисам, включая цифровой идентификатор и электронную подпись. Несмотря на его растущую популярность, в общественном пространстве стали появляться различные мифы, главный из которых касается якобы встроенных в приложение инструментов для слежки за пользователями. Эти опасения публично развеял директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он напомнил, что MAX является частью большого холдинга VK, которому также принадлежат такие крупные платформы, как «Одноклассники», «ВКонтакте» и Mail.ru. Если бы целью было массовое наблюдение, то его можно было бы реализовать через эти давно существующие и широко распространенные сервисы, не создавая новый продукт. По словам эксперта, беспочвенные страхи лишь вносят смуту в информационное поле и не имеют под собой технических оснований.

По мнению эксперта, с практической точки зрения техническая реализация мессенджера также опровергает теории заговора. Зыков подчеркнул, что в MAX используются современные протоколы защиты, которые физически не позволяют вести скрытую аудио- или видеосъемку. При любой активности камеры или микрофона в приложении загорается специальный индикатор, а функция их включения в фоновом режиме полностью отсутствует. Таким образом, мессенджер технически не способен вести скрытое наблюдение.

Он резюмировал, что агрессивное продвижение нового продукта государственными органами и корпорациями стало основной причиной возникновения конспирологических теорий. Люди склонны с недоверием относиться к тому, что им активно навязывают. Однако, как заключает эксперт, за этим стоит не злой умысел, а стратегия создания универсального и безопасного цифрового сервиса для граждан. Итогом же становится понимание, что MAX — это в первую очередь инструмент для удобства, а не для контроля, и его развитие направлено на консолидацию услуг, а не на нарушение приватности.

