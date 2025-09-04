Раскрыто количество активных пользователей отечественного мессенджера

Мессенджер Max продемонстрировал впечатляющий рост популярности, превысив отметку в 30 млн пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского сервиса.

Кроме того, с момента запуска платформы пользователи отправили более 1 млрд сообщений. Отмечается, что такой показатель свидетельствует о высокой активности аудитории.

Также в конце августа и начале сентября в Max зафиксировали резкое увеличение количества звонков — показатель вырос в десятки раз по сравнению с июльскими значениями.

Ежедневное количество звонков превысило 8 млн, при этом средняя продолжительность голосового вызова составляет около 9 минут, а группового — 58 минут.

Платформа также активно развивает функции группового общения. Сейчас пользователи создали более 1,2 млн групповых чатов и отправили друг другу свыше 3 млн видеокружков.

Статистика использования сервиса свидетельствует о устойчивом росте популярности платформы и увеличении вовлеченности пользователей. Высокие показатели продолжительности звонков указывают на востребованность качественной голосовой связи среди аудитории мессенджера.

Ранее стало известно, насколько сократилось число мошеннических звонков после блокировки мессенджеров.