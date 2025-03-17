Дочь Началовой отказалась от творческого предложения Долиной

Дочь певицы Юлии Началовой Вера не стала обучаться у артистки Ларисы Долиной. Об этом исполнительница хита «Погода в доме» рассказала KP.RU.

На дочь Веру возлагали надежды: считали, что у девочки талант и она обязательно пойдет по стопам матери. Однако позже стало понятно, что дочь певицы Началовой и футболиста Алдонина выбрала другой творческий путь. Она поступила во ВГИК, так как мечтает стать актрисой.

Лариса Долина приходится Вере крестной. Она помогает ей во всех начинаниях советом, если это требуется. По словам певицы, как-то раз она звала девочку учиться у нее вокалу, но та отказалась.

«Да, она пошла немного по другому пути, поступила на актерское отделение во ВГИК к Александру Михайлову, а не ко мне. Меня это не обидело. У нее все впереди. Возможно, она, закончив свой курс, еще вернется ко мне. Она же человек-мюзикл», — объяснила Лариса Долина.

По словам Долиной, девочка окончила школу с отличием, успешно сдала ЕГЭ и была счастлива от поступления в вуз. Кроме того, Вера очень замотивированная и любит учиться. У певицы нет сомнений, что 19-летнюю наследницу Началовой ждет большое будущее.

Напомним: Юлии Началовой не стало в 2019 году. Она умерла в больнице от заражения крови и сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Она также много лет страдала от подагры.

Ранее сообщалось, что футболист Евгений Алдонин рассказал об отношениях с дочерью от Юлии Началовой.