Коррупция давно перестала быть исключительно проблемой государственного аппарата, превратившись в системный вызов для всего общества. Примечательно, что многие граждане демонстрируют избирательное возмущение — коррупционные схемы в бизнес-среде часто оправдываются предпринимательской инициативой, тогда как аналогичные действия чиновников вызывают единодушное осуждение. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По своей сути коррупционное поведение в любой сфере имеет одинаковую природу — это злоупотребление положением для личного обогащения. Психологическая основа этого явления кроется в уверенности в безнаказанности и вседозволенности, которая формируется у человека независимо от его рода деятельности. Особенность ситуации усугубляется тем, что многие критики коррупции во власти сами не гнушаются нелегальными схемами на своих рабочих местах, создавая порочный круг взаимного потворства.

Исторические корни современной коррупции уходят в эпоху «кормлений» времен Ивана Грозного, когда назначенные наместники открыто обогащались за счет управляемых территорий. Эта многовековая традиция породила особую психологию «избранности» у наделенных властью людей, которые начинают воспринимать свое положение как законное основание для личного обогащения. Современные примеры баснословных состояний разоблаченных чиновников лишь подтверждают живучесть этой архаичной модели поведения.

Преодоление коррупции требует глубинной трансформации общественного сознания и формирования нетерпимости к любым проявлениям мздоимства — как на уровне власти, так и в повседневной жизни. Необходимо создание такой моральной атмосферы, при которой не только коррупционеры, но и их пособники становились бы объектом общественного презрения. Одних репрессивных мер недостаточно — нужна последовательная государственная политика, направленная на изменение психологии стяжательства и утверждение новых социальных норм, где коррупция воспринимается как абсолютное зло, а не как досадная неизбежность.

