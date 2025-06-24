Эксперт назвал страны, в которые нельзя будет попасть с загранпаспортом старого типа

Европейские страны одна за другой ужесточают правила въезда для россиян. Франция первой перестала принимать российские загранпаспорта старого образца. Причина отказа — отсутствие в старых паспортах (выдававшихся на пять лет) биометрического чипа. По словам эксперта по туризму Николая Мельника, этот чип в новых паспортах (на 10 лет) позволяет мгновенно идентифицировать владельца на границе без дополнительных процедур, а без чипа такой возможности нет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что в России вскоре могут полностью прекратить выдачу паспортов старого типа.

По мнению эксперта, новое правило касается только стран Евросоюза. Въезд только по новому биометрическому паспорту требуется уже в: Литве, Эстонии, Норвегии, Дании, Чехии, Франции.

При этом Германия и Испания пока старые паспорта принимают.

Он добавил, что при этом популярные неевропейские курорты остаются лояльны. Въезд по любому загранпаспорту (старому или новому) возможен в: Турцию, Египет, Тунис, Таиланд, Кубу, Китай, ОАЭ, Мексику. Более того, Турция, например, вряд ли введет ограничения в высокий сезон из-за риска серьезного удара по туриндустрии и экономике, а если это и случится, то зимой.

Ранее сообщалось, что «неправильные» загранпаспорта россиян прекратили принимать в Европе.