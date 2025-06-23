Пилот Шрайбер назвал наиболее сложную часть полета

Статистика авиапроисшествий показывает, что большинство инцидентов случаются во время критических фаз полета. Опытный пилот Стив Шрайбер объяснил, какой этап вызывает наибольшие сложности у экипажа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, самым напряженным этапом является взлет, поскольку в этот момент самолет имеет максимальный вес, двигатели работают на пределе, а скорость при этом минимальна. Но после отрыва от земли ситуация стабилизируется.

Эксперт пояснил, ключевыми рисками взлета являются вероятность столкновения на ВПП, а также птицы, перегрузка двигателей и выявление технических неисправностей. В связи с этим необходим строгий контроль веса, важны проверка оборудования, а также соблюдение всех процедур

По его мнению, хотя статистически посадка опаснее, именно взлет задает тон всему полету. Кроме того, современная авиация остается самым безопасным видом транспорта благодаря строгим протоколам и постоянному контролю всех параметров полета. Главное — соблюдать рекомендации экипажа и не создавать помех оборудованию.

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